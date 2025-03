Gasperini cerca l'aggancio ai nerazzurri in testa alla classifica

Big match ad alta quota quello in campo questa sera per la 29esima giornata di Serie A. Atalanta e Inter si sfidano al Gewiss Stadium in una partita di vitale importanza per la corsa scudetto. Inzaghi e Gasperini sono infatti separati solamente da tre punti (61 i nerazzurri, 58 la Dea), gli stessi in palio questa sera. Con una vittoria, dunque, i bergamaschi potrebbero agganciare l’Inter.

Dove vedere Atalanta-Inter

Fischio d’inizio alle 20.45. Atalanta-Inter sarà visibile in esclusiva da DAZN, che per l’occasione ha deciso di trasmettere il match in chiaro e senza bisogno di abbonamenti. Basterà collegarsi sul sito e inserire il proprio indirizzo mail per registrarsi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

Per Gasperini tante certezze e un solo dubbio in attacco su chi affiancherà Retegui e Lookman. Con Cuadrado ai box, De Ketelaere è favorito su Pasalic per completare il tridente. Ma c’è anche l’opzione Brescianini. Sulle fasce ancora panchina per Ruggeri, con Bellanova e Zappacosta titolari. La difesa è la solita: Djimsiti, Kolasinac, Hien.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

Formazione con (quasi) tutti i titolarissimi in campo anche per l’Inter. Inzaghi conferma Sommer tra i pali e il solo trio a centrocampo, con Dumfries a destra e Carlos Augusto a sinistra. In attacco la coppia Lautaro-Thuram. Unici dubbi in difesa, dove De Vrij convive con l’infiammazione al ginocchio. Ballottaggio dunque tra Pavard e Bisseck, con il francese favorito per completare il reparto assieme ad Acerbi e Bastoni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Il pronostico di Atalanta-Inter

Una sfida che si preannuncia quanto mai equilibrata. Questo, almeno, secondo i bookmakers: il successo dell’Atalanta è quotato tra 2.50 e 2.60, mentre quello dell’Inter tra 2.65 e 2.80. Un leggero vantaggio, quindi, i bookie lo danno alla Dea, che proverà a sfruttare il fattore campo per portarsi a casa l’intera posta in palio.

Gli altri match della domenica

Atalanta-Inter ma non solo. Tanti bei match in campo per questa domenica di Serie A. Si comincia con Venezia-Napoli alle 12.30. Si prosegue poi con Bologna-Lazio alle 15 e Roma-Cagliari alle 16.00. Infine, prima del posticipo serale, l’affascinante sfida tra Fiorentina e Juventus alle 18.00.

Formazioni Roma-Cagliari: out Dybala, c’è Konè

Tutto pronto allo stadio Olimpico per il match tra Roma e Cagliari, valido per la 29esima giornata di Serie A. La partita è stata posticipata alle 16 per la maratona svoltasi oggi nella Capitale. Ranieri sceglie Soulè e Baldanzi come trequartisti a sostegno di Dovbyk, mentre Dybala parte dalla panchina. A centrocampo schierato Kone, mentre non c’è Hummels, la cui espulsione ha compromesso la partita di Europa League di Bilbao. Nicola sceglie Palomino in difesa e Viola dietro l’unica punta Piccoli.Di seguito le formazioni ufficiali: ROMA (3-4-2-1): Svilar, Rensch, Mancini, Ndicka, Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino, Soulé, Baldanzi, Dovbyk. All. Ranieri CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile, Mina, Luperto, Palomino, Zortea, Prati, Adopo, Deiola, Augello, Viola, Piccoli.

