‘Foster+Partners’ ha svelato come apparirà il nuovo stadio da 100mila posti del Manchester United. Il progetto (dal valore di 7,3 miliardi di sterline) riqualificherà l’intera area di Old Trafford e creerà 92.000 nuovi posti di lavoro e oltre 17.000 nuove case. “Sarà il più grande stadio del mondo“, ha dichiarato Sir Jim Ratcliffe, comproprietario del Manchester United, che ha aggiunto: “Il nostro stadio attuale ci ha servito brillantemente negli ultimi 115 anni, ma è rimasto indietro rispetto alle migliori arene dello sport mondiale. Costruendo accanto al sito esistente, saremo in grado di preservare l’essenza di Old Trafford, creando al contempo uno stadio davvero all’avanguardia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata