La famiglia Glazer ha incaricato la banca d'affari Raine Group per esplorare le possibili alternative

Dopo la rescissione consensuale con Cristiano Ronaldo, un’altra notizia scuote il Manchester United. I proprietari americani hanno confermato che prenderebbero in considerazione la possibilità di mettere in vendita l’iconico club della Premier League. Lo United ha affermato che la famiglia Glazer sta esplorando finanziamenti esterni per migliorare la crescita, una mossa che potrebbe aprire la strada a una potenziale acquisizione. “Come parte di questo processo, il consiglio prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, inclusi nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni che coinvolgono la società”, si legge in una nota. La banca d’affari americana Raine Group è stata arruolata per gestire qualsiasi vendita o nuovo investimento.

Raine all’inizio di quest’anno ha gestito la vendita del club della Premier League Chelsea a Todd Boehly e Clearlake Capital, assicurandosi con successo 2,5 miliardi di sterline ($ 3 miliardi) più un impegno di 1,75 miliardi di sterline ($ 2 miliardi) di ulteriori investimenti.

Anche se non vi è alcuna garanzia che i Glazer cederanno il controllo completo dello United, la notizia darà speranza ai tifosi della squadra che da tempo si battono per cacciare la famiglia americana, che possiede anche i Tampa Bay Buccaneers della Nfl.

Il defunto magnate Malcolm Glazer ha acquistato lo United nel 2005 per 790 milioni di sterline (quindi circa $ 1,4 miliardi) tra il malcontento dei fan. Che è proseguito negli anni successivi e negli ultimi tempi hanno visto proteste sempre più rabbiose. Una partita contro il Liverpool è stata rinviata l’anno scorso a seguito delle manifestazioni all’Old Trafford.

“La forza del Manchester United si basa sulla passione e sulla lealtà della nostra comunità globale di 1,1 miliardi di fan e follower”, hanno affermato i co-presidenti Avram Glazer e Joel Glazer nella dichiarazione. “Mentre cerchiamo di continuare a costruire sulla storia di successo del club, il consiglio ha autorizzato un’approfondita valutazione delle alternative strategiche. Valuteremo tutte le opzioni per assicurarci di servire al meglio i nostri tifosi e che il Manchester United massimizzi le significative opportunità di crescita a disposizione del club oggi e in futuro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata