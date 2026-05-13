Derby Roma, Abodi: “Vicenda partita male. Tar? Sarebbe sconfitta del dialogo”

“Cosa auspico sulla diatriba tra Lega Serie A e Prefettura circa l’orario e il giorno del derby di Roma? Che arrivi il giorno del derby e soprattutto il minuto dopo. Perché questa cosa qui è partita male e mi auguro che si ritrovi la sintonia necessaria al sevizio non solo della sicurezza ma anche delle persone”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine dell’inaugurazione della mostra fotografica di Andrea Varani “Italia di Moda” al Maxxi di Roma. “Se si poteva pensare prima alla coincidenza con la finale degli Internazionali di Tennis? Il momento in cui si valutano queste cose è prima del calendario e la finale degli Internazionali era una certezza” prosegue Abodi rispondendo ai cronisti. Arrivare al Tar, ha concluso, “sarebbe un po’ una sconfitta del dialogo sapendo che nel dialogo c’è chi prende l’ultima decisione”.