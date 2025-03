Terzo successo consecutivo per la formazione di Italiano grazie ai gol di Odgaard e Cambiaghi

Il Bologna supera per 2-1 l’Hellas Verona nel lunch match di Serie A e consolida il sesto posto in classifica a 50 punti. Al Bentegodi, felsinei in vantaggio grazie a una rete di Odgaard al 40′. Nella ripresa, il raddoppio di Cambiaghi al 78′ dopo essere subentrato a Orsolini a inizio secondo tempo. Inutile il gol due minuti dopo di Mosquera e il tentativo di rimonta finale del Verona.

