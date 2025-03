I giallorossi scavalcando Milan e Fiorentina e salgono da soli al settimo posto

Alla Roma basta un gol di Soulè per piegare l’Empoli 1-0 in trasferta, nel posticipo della 28/a giornata di Serie A. Con la quinta vittoria consecutiva in campionato la squadra di Ranieri scavalca di nuovo Milan e Fiorentina issandosi al settimo posto da sola con 46 punti, a -4 dal Bologna. Cade ancora in casa l’Empoli, quinto ko nelle ultime cinque partite, i toscani restano al terzultimo posto con 22 punti in piena zona retrocessione.

Il racconto del match

Senza Dybala tenuto a riposo, Ranieri si affida a Shomorodov come punta centrale con Soulé e Pellegrini alle spalle. Ed è proprio l’esterno argentino arrivato dalla Juve a sbloccare il risultato dopo appena 22″, con un sinistro chirurgico dal limite su assist di Salah-Eddine da sinistra. Quello di Soulé è il gol più veloce nella storia della Roma. La squadra giallorossa non si accontenta e sfiora a ripetizione il raddoppio colpendo una traversa con Shomorodov, un palo con Koné e ancora con l’attaccante uzbeko di testa fermato da Silvestri. Clamorosa anche l’occasione fallita da Pellegrini che tutto solo a centro area calcia di sinistro a lato con il portiere ormai battuto. L’Empoli faticando molto a proporre gioco, con Svilar praticamente inoperoso. Nella ripresa la squadra di D’Aversa prende coraggio con il passare dei minuti, ma continua a sbagliare molto quando arriva nei pressi dell’area di rigore della Roma. Così sono ancora i giallorossi a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa di Pellegrini, Silvestri si salva in angolo. Ci prova poi anche Koné con una progressione veemente in area di rigore, dove viene fermato in extremis da Goglichidze. La Roma continua a sprecare occasioni anche con il neo entrato Baldanzi, l’ex di turno impegna Silvestri con un destro centrale da centro area. Nel finale ci prova anche l’altro neo entrato Dovbyk che prova a superare Silvestri in pallonetto, ma il portiere toscano compie l’ennesimo miracolo. E in pieno recupero la Roma rischia la beffa, con Konate che di testa sfiora il pari per l’Empoli.

