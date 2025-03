Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha creato una task force per prepararsi ai Mondiali di calcio del 2026, il più importante torneo di calcio del mondo, in Nord America, in un momento in cui i dazi imposti dall’inquilino della Casa Bianca, che si susseguono senza sosta, hanno inasprito le tensioni in tutto il continente. La task force, che il leader di Washington presiederà, coordinerà la sicurezza e la pianificazione del governo federale per il torneo, che si prevede attirerà milioni di turisti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Non solo la Coppa del Mondo del 2026. Nell’estate del 2025, infatti, negli Stati Uniti si giocherà anche il Mondiale per Club – dal 14 giugno al 13 luglio – al quale prenderanno parte due squadre italiane, l’Inter e la Juventus. In occasione dell’incontro presso lo Studio Ovale, Infantino ha mostrato a Trump il trofeo che verrà assegnato il prossimo 13 luglio nella finalissima in programma a New York.

