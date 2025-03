Lariani fermati da un rigore in pieno recupero

Il Como non va oltre l’1-1 in casa con il Venezia nello scontro salvezza valido per la 28/a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi sfumati per i lariani di Fabregas, che si portano comunque a 29 punti in classifica a +7 sulla zona retrocessione dove resta invece inchiodata la squadra veneta di Di Francesco sempre penultima con 19 punti.

Decisivo il fallo di Smolcic su Carboni

Dopo un primo tempo equilibrato, con occasioni da una parte e dall’altra, nella ripresa il Como trova il gol vittoria al 49′ con l’ex viola Ikoné bravo a battere il portiere avversario con una rasoiata di sinistro rasoterra appena entrato in area di rigore. Il Venezia però non si arrende e in pieno recupero trova un preziosissimo pareggio con Gytkjaer che trasforma un rigore concesso dall’arbitro per fallo di Smolcic su Carboni.

