Il presidente della Fifa: "Fondo di solidarietà per la crescita delle società"

“Durante la riunione del Consiglio Fifa di mercoledì a Zurigo, abbiamo confermato che ci sarà un miliardo di dollari per la distribuzione della Coppa del mondo per club Fifa per i club partecipanti e un obiettivo minimo aggiuntivo di 250 milioni di dollari come solidarietà ai club non partecipanti in tutto il mondo. Inoltre, la Fifa ottiene zero”. Lo dice il presidente della Fifa, Gianni Infantino. “Questo modello di distribuzione – specifica sul suo profilo Instagram – stabilisce un nuovo punto di riferimento per supportare la crescita e lo sviluppo del calcio per club a livello globale, garantendo che le squadre di tutto il mondo ne traggano vantaggio. Inoltre, per la prima volta nella storia del calcio per club, la Coppa del mondo per club FIFA metterà a disposizione un fondo di solidarietà che sarà distribuito a livello globale. Fondamentalmente, il premio in denaro per i club partecipanti e il fondo di solidarietà globale saranno interamente coperti dalle entrate del torneo. Ciò significa che le riserve della Fifa – che sono lì per lo sviluppo del calcio globale – rimarranno intatte”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata