News, orario e programma del match degli ottavi di finale. Tra i viola torna a disposizione bomber Kean

In Conference League stasera, giovedì 6 marzo, alle ore 18.45 la Fiorentina è impegnata ad Atene sul campo del Panathinaikos nel match valido per l’andata degli ottavi di finale. Sarà possibile vedere la partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti. Bordocampo Vanessa Leonardi. Spazio anche all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti, tra cui, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

Le probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico dei viola Palladino potrà di nuovo contare sul suo bomber Kean, appena rientrato dopo il trauma cranico rimediato nel match contro l’Hellas Verona. Ballottaggio tra Beltran e Zaniolo per l’altra maglia da titolare in attacco mentre a centrocampo troverà spazio Fagioli. Queste le probabili formazioni:

Panathinaikos (4-3-3): Lodygin; Vagiannidis, Palmer-Brown, Ingason, Mladenovic; Gnezda Cerin, Maksimovic, Ounahi; Tete, Ioannidis, Djuricic. All. Rui Vitoria

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Gosens; Zaniolo, Kean. All. Palladino

I pronostici

Ritrovata la vittoria in campionato, la Fiorentina riparte nella sua rincorsa alla terza finale consecutiva di Conference League. La squadra di Palladino sfida il Panathinaikos ad Atene, città in cui i viola furono battuti nella finale della scorsa stagione dall’Olympiakos. Il Panathinaikos ritrova gli ottavi di una competizione Uefa dopo 15 anni, ma i bookie, come riporta Agipronews, considerano la Fiorentina leggermente favorita: il “2” si gioca a 2,45 su Goldbet, contro il 2,85 del segno “1”, sale invece a 3,20 il pari. Quote più delineate per il passaggio del turno, dove la squadra italiana è nettamente favorita. Kean e compagni ai quarti sono proposti a 1,37 su Betflag, mentre la qualificazione dei greci è valutata 3,05. Le ultime tre sfide della viola si sono tutte concluse con meno di tre reti, come due delle ultime tre della squadra di Rui Vitoria: l’Under è favorito anche giovedì ed è in lavagna a 1,72, mentre l’Over si gioca a 2.

Per la vittoria del trofeo, gli esperti “vedono” un duello tra Chelsea e Fiorentina, che tra di loro potranno affrontarsi solo nella finale di Wrocław (28 maggio): il trionfo dei blues di Maresca è in lavagna a 1,65, quello della squadra di Palladino a 6. Alle loro spalle il Betis Siviglia, visto a 8 volte la posta puntata.

