L'attaccante viola si era accasciato a terra dopo una ginocchiata al viso durante il match contro il Verona

La Fiorentina ha comunicato che Moise Kean ha riportato un trauma cranico, nel match perso 1-0 contro l’Hellas Verona. Il calciatore è in ospedale per accertamenti.

Lo scontro

A 64′ Kean si è accasciato a terra. Poco prima, l’attaccante viola aveva ricevuto una violenta, ma involontaria, ginocchiata al volto. Kean era rimasto a terra per qualche minuto, anche per farsi medicare la ferita che sanguinava, ma poi aveva ripreso posto sul rettangolo di gioco. Kean era comunque cosciente mentre veniva trasportato fuori dal campo in barella, tra gli applausi di tutto lo stadio.

