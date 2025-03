Al via gli ottavi di finale, spicca il derby Real-Atletico Madrid. Le ultime notizie sul programma

In Champions League iniziano stasera, martedì 4 marzo, le partite degli ottavi di finale. Sarà possibile vederle in tv in diretta su Sky Sport e in streaming su Now, con la possibilità di seguire le 4 partite di oggi anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Il programma di stasera

Si inizia oggi alle 18.45 con Bruges-Aston Villa su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW, mentre alle 21 saranno tre i match: il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, PSV-Arsenal su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW, Borussia Dortmund-Lille (Sky Sport 254, Sky Sport 4K e NOW), mentre Diretta Gol sarà su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW.

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. Stasera in studio anche Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban.

