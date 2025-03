Unica italiana in campo l'Inter, che mercoledì alle 18:45 sfida il Feyenoord in Olanda

Si giocheranno domani, martedì 4 marzo, e mercoledì 5 marzo, le partite di andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo le eliminazioni ai playoff di Milan, Juventus e Atalanta, l’unica italiana in campo è l’Inter, che mercoledì sfida il Feyenoord in Olanda Ecco il programma completo delle partite e dove vederle in tv.

Ottavi di Champions League, le partite di martedì

Ore 18:45: Club Brugge-Aston Villa , in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su Now

, in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su Now Ore 21: Real Madrid-Atletico Madrid , in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Now

, in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Now Ore 21: Psv Eindhoven-Arsenal , in tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su Now

, in tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su Now Ore 21: Borussia Dortmund-Lille, in tv su Sky Sport 254 e in streaming su Now

Feyenoord-Inter, dove vederla in tv

Feyenoord-Inter, unico match con una squadra italiana in campo, si giocherà mercoledì 5 marzo alle 18:45. Il match sarà in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video.

Ottavi di Champions, le altre partite di mercoledì

Ore 21: Paris Saint Germain-Liverpool , in tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su Now

, in tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su Now Ore 21: Bayern Monaco-Bayer Leverkusen , in tv su Sky Sport 253 e in streaming su Now

, in tv su Sky Sport 253 e in streaming su Now Ore 21: Benfica-Barcellona, in tv su Sky Sport 254 e in streaming su Now

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata