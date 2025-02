L'allenatore dei partenopei alla vigilia del match: "Ai giocatori dico di gustarci questo momento"

“Ci aspetta una bellissima partita, un top match. Dobbiamo dare tutto e poi vedremo chi è stato più bravo”. Così l’allenatore del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter in campionato.

“Aldilà della classifica mi sarei aspettato un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma questo sì. Poi trovarci in questa posizione ci riempie di orgoglio ma non ci deve mettere pressione, perché a volte può essere positiva e altre negativa. Ai giocatori dico di gustarci questo momento, perché la classifica ce la siamo meritata ed è frutto del lavoro fatto”, ha aggiunto. “È una partita che conta per la classifica perché ci sono 3 punti e vicino ci sono tantissime squadre”, ha detto Conte che poi è tornato sul ko di Como.

“Certo impari molto di più da una sconfitta, abbiamo analizzato il perché di questo secondo tempo contro il Como e i giocatori sanno che mi sono molto arrabbiato perché non è stato al livello del primo. Bisogna stare sul pezzo fino al 95′ senza tralasciare niente, ricordando che tutte le nostre vittorie sono state sudate. Perché la cosa più importante è uscire sempre dal campo avendo dato tutto”, ha concluso.

Conte: “Infortuni fanno parte del gioco, troveremo soluzioni”

“Gli infortuni fanno parte del gioco. Siamo stati bravi fino ad ora a non averne avuti tanti, ma è impensabile durante l’anno di non averne. Certo averli tutti in un settore destabilizza la situazione e tu devi essere bravo a trovare le soluzioni”. Così l’allenatore del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter in campionato. “Anguissa? Sto cercando la soluzione per tutta la settimana, ho ancora 24 ore e domani la vedrete”, ha detto.

“Raspadori è un giocatore forte e in questo momento è al centro della situazione, può essere una seconda punta o un trequartista ma anche una mezzala perché corre tanto. Non è un esterno, per cui penso che l’allenatore debba sempre rispettare le caratteristiche di un giocatore e non metterlo in difficoltà”, ha aggiunto. “Spinazzola e Olivera sono recuperati, sono tutte e due a disposizione e vedremo quale sarà la scelta più opportuna. Devo scegliere anche per il prosieguo del campionato per non fare danni fisici, sarebbe dura avere ricadute”, ha concluso Conte.

