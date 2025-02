Per il boemo, 77 anni, una sospetta patologia ischemica di cui già aveva sofferto in passato. È vigile e collaborante

L’ex allenatore di Roma e Lazio Zdenek Zeman è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il mister boemo, 77enne, lo scorso ottobre era stato colpito da un ictus che gli aveva causato un’emiparesi al braccio destro.

L’allenatore boemo Zdenek Zeman è ricoverato nel reparto di Stroke Unit del Policlinico Gemelli per una sospetta patologia ischemica di cui già aveva sofferto in passato. Le condizioni cliniche dell’ex mister 77enne di Roma e Lazio sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. È vigile e collaborante. Attualmente è sottoposto ad ulteriori accertamenti al fine di individuare le adeguate terapie.

Il Pescara a Zeman: “Mister siamo sempre con te”

Lo sai mister, siamo sempre con te #Zeman — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) February 27, 2025

“Lo sai mister, siamo sempre con te”. Con queste parole su X il Pescara calcio si rivolge a Zdenek Zeman ricoverato oggi in terapia intensiva all’ospedale Gemelli di Roma. La compagine abruzzese è stata proprio l’ultima allenata dal tecnico boemo.

