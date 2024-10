Il tecnico boemo, 77 anni, è sotto stretta osservazione

Nuovo ricovero per Zdenek Zeman, da 3 giorni nella clinica Pierangeli di Pescara è stato colpito da una leggera ischemia. Il 77enne ex tecnico degli abruzzesi è sotto stretta osservazione in clinica dov’è stato trasportato d’urgenza, da Roma, martedì scorso quando ha accusato il malore. Zeman è già stato curato nella stessa struttura in passato, quando fu operato dall’equipe medica del chirurgo Stefano Guarracini ed è sottoposto ad una routine di controlli per testare le capacità neurologiche. Secondo fonti mediche è in condizioni stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata