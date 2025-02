Rossoneri avanti con Leao, Castro firma il pari prima del gol decisivo di Ndoye

Il Bologna batter 2-1 in rimonta sul Milan nel recupero della 9/a giornata di Serie A, match rinviato a ottobre per il maltempo in Emilia. Rossoneri avanti con Leao al 43′, la rimonta dei rossoblu firmata da Castro al 48′ e completata da Ndoye all’82’. Il Bologna sale a 44 punti in classifica, Milan fermo a 41.

