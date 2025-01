Nuovo Tapiro d'oro per l'ex calciatore che, intercettato da Valerio Staffelli, ribadisce ai microfoni di Striscia la Notizia il suo pensiero sul numero 10 del Milan

Valerio Staffelli consegna il 21° Tapiro d’oro in carriera ad Antonio Cassano, dopo l’ennesimo botta e risposta con il calciatore del Milan Rafael Leão. Fantantonio, dopo la finale di Supercoppa italiana, aveva aspramente criticato il rossonero, che poco dopo aveva “replicato” sui social postando l’emoji del pagliaccio. “Ribadisco che Leão non ha i cog..oni. Facile rispondere dopo la Supercoppa, intanto sabato (contro il Cagliari, ndr) ha fatto ancora schifo”, attacca Cassano, che aggiunge: “Anche Conceição se ne accorgerà che è una pippa: prende 8 milioni di euro e non sa passare la palla, fa pochi gol. Che faccia il rapper piuttosto, quello gli viene meglio”.

Cassano su Vieri: “Non parlo più di lui, capitolo chiuso”

Fantantonio, raggiunto da Staffelli durante una partita di padel assieme a Lele Adani e Nicola Ventola, non risparmia nemmeno l’ex socio della Bobo Tv Christian Vieri: “Di quel tizio non parlo più, è un capitolo chiuso. Ma i risultati che stiamo ottenendo ora sono migliori di prima: prima eravamo tre fuoriclasse più un altro, ora siamo fuoriclasse e basta”. Il servizio completo in onda su Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata