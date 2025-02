L'allenatore dei bergamaschi in merito al suo futuro: "In tutte le cose c'è un inizio e una fine"

“Il futuro? Giustamente, come è stato detto, c’è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza o di interrompere già a fine stagione. Non ci saranno altri rinnovi“. Così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in merito al proprio futuro alla vigilia del match di Serie A contro l’Empoli.

“Mi aspetto il massimo, come sempre. Ci sono 13 partite, dobbiamo credere di fare ciò che sembra impossibile fare. Solo se ci credi veramente puoi crederci. Ho poco tempo per fare questa cosa, forse è l’ultima”, ha aggiunto il tecnico dei bergamaschi.

Gasperini, 67 anni compiuti il mese scorso, ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e ha annunciato che non rimarrà “a vita” all’Atalanta, come sperato dai bergamaschi. La decisione sul suo contratto, rispettare la scadenza o chiuderlo prima, l’ha comunque rinviata a fine maggio.

