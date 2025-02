I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi sono l’unica squadra italiana rimasta ancora in corsa nel torneo continentale

È il giorno dei sorteggi di Champions League. Alle ore 12 a Nyon va in scena un appuntamento attesissimo da tutti gli appassionati di calcio. Prima verranno creati gli abbinamenti degli ottavi di finale, poi tutte le squadre verranno collocate nell’inedito tabellone tennistico. Ognuna delle sedici squadre rimanenti conoscerà il proprio ipotetico cammino fino alla finale del 31 maggio a Monaco di Baviera. L‘Inter è l’unica squadra italiana ancora in corsa, dopo l’eliminazione ai playoff di Juventus, Milan e Atalanta.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi in tv e streaming

Il sorteggio degli ottavi di Champions League si potrà seguire in diversi modi. Gli abbonati di Sky, potranno farlo collegandosi dalle ore 12 su Sky Sport, stessa cosa potranno fare gli abbonati a Prime Video. Ma il sorteggio si potrà vedere in diretta anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming con Sky Go, NOW, tv8.it e sul sito ufficiale della Uefa.

Le possibili avversarie dell’Inter

Non ci sarà dunque l’incrocio italiano per l’Inter dopo l’eliminazione di Milan e Juventus. Per questo motivo è ancora più chiaro il quadro di nerazzurri. La formazione allenata da Simone Inzaghi può affrontare solo Feyenoord o PSV. Ovvero le formazioni olandesi che hanno battuto rossoneri e bianconeri.

Poi verranno collocate tutte le squadre da un lato o dall’altro, seguendo determinate regole: la 1ª e la 2ª della fase a campionato saranno su lati opposti del tabellone, così come la 3ª e la 4ª (Arsenal e Inter), la 5ª e la 6ª, la 7ª e l’8ª.

