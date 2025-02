Secondo indiscrezioni di stampa ci sarebbe stata una lite tra il giocatore e Conceicao

Voci di rottura tra Pulisic e il Milan: l’americano contro Conceicao secondo indiscrezioni di stampa. Ma il giocatore smentisce seccamente ed esclude di voler lasciare il club.

Tensione Pulisic-Conceicao ma ‘Capitan America’ smentisce

Aria pesante in casa Milan dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Fejenoord nei play-off, con la vittoria degli olandesi nel ritorno a San Siro. Secondo quanto scrive Repubblica, Conceicao per restare sulla panchina del Diavolo è obbligato a centrare il quarto posto in campionato. Ma nello spogliatoio ci sarebbe chi non gradisce i suoi metodi da sergente di ferro. In particolare Christian Pulisic che avrebbe avuto un acceso diverbio con il tecnico portoghese a Zagabria, dopo il match perso con la Dinamo e costato il mancato accesso diretto agli ottavi alla squadra. Da quel momento in poi tra il centrocampista statunitense e l’allenatore sarebbe sceso il gelo e il messaggio recapitato alla società da ‘Capitan America’ sarebbe perentorio: se nella prossima stagione Conceicao verrà confermato il giocatore chiederà di essere ceduto.

Voci di rottura tra Pulisic e il Milan, la smentita

In giornata arriva la secca smentita di Christian Pulisic, pubblicata sui profili ufficiali del Milan. “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”, si legge nella dichiarazione del giocatore.

Christian Pulisic: “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club… pic.twitter.com/VBjCrtwATm — AC Milan (@acmilan) February 20, 2025

