Si riparte dal 2-1 dell'andata in favore dei bianconeri

Giorno decisivo per la Juventus, la cui stagione passa molto per la sfida di stasera in Champions League contro il Psv, match valido per il ritorno dei playoff. Calcio d’inizio previsto per le 21.00 al Philips Stadion di Eindhoven. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore dei bianconeri.

Dove vederla in tv

La partita tra PSV Eindhoven e Juventus verrà trasmessa in esclusiva per i soli abbonati da Amazon Prime Video. Telecronaca affidata come di consueto a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Kelly potrebbe partire dal primo minuto come terzino sinistro, dopo la poco convincente prestazione di Savona contro l’Inter. Un cambio anche a centrocampo, dove Locatelli dovrebbe sostituire Thuram. Cambiaso tra i convocati, mentre sarà ancora assente Douglas Luiz. In attacco pienamente confermato Kolo Muani, con Vlahovic che partirà ancora una volta dalla panchina.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta

Consueto 4-3-3, invece, quello che dovrebbe schierare in campo Bosz, Attenzione in particolare al trio d’attacco composto da Lang, De Jong e l’ex Inter Ivan Perisic, già in gol all’andata.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Til, Schouten; Perisic, De Jong, Lang. All. Bosz

Pronostico

La Juventus, contro il Psv Eindhoven, ha il compito di difendere la vittoria per 2 a 1 del match di andata, il ritorno si gioca in Olanda e, sicuramente, la squadra di casa darà filo da torcere ai bianconeri. Gli uomini di Thiago Motta, che arrivano al match galvanizzati dalla vittoria con l’Inter e da quattro successi di fila tra campionato e coppe, non sono i favoriti della sfida per gli esperti di Sisal: in casa gli olandesi possono vantare una serie di 12 partite da imbattuti in Europa, la loro vittoria è così a 2,35, sale a 2,90 il successo juventino, con il pareggio a 3,60. Pochi dubbi però sul passaggio turno della Juventus, proposto a 1,45, sale a 2,75 quello degli olandesi. Dopo il 3-1 e il 2-1 dei primi due scontri diretti, anche stavolta ci si aspettano molte reti, con il Gol a 1,57 e l’Over a 1,72. Nell’attacco olandese, il capocannoniere Luuk de Jong è il punto fermo e anche il primo candidato al gol, a 2,50. L’attacco bianconero dovrebbe essere guidato da Randal Kolo Muani: l’attaccante francese ha segnato cinque gol in altrettante partite da quando è arrivato, ma è rimasto a secco nelle ultime due, una sua marcatura vale 2,75.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata