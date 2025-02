Domani alle 18.45 il ritorno dei playoff di Champions League

Vigilia importantissima per il Milan, che domani alle 20.45 scenderà in campo a San Siro per il ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. “Domani sarà come una finale e l’importante è vincere. Abbiamo perso la prima partita e dobbiamo fare risultato per passare, ognuno deve spingere”, ha detto Zlatan Ibrahimovic, intervenuto in conferenza stampa al posto di Sergio Conceiçao. “Per me è una partita importante, io sono un vincente e voglio portare i risultati. Io cerco sempre di fare la differenza per scrivere la storia e tutti quelli che lavorano nel Milan sono qui per portare trofei. Il Milan ha vinto la storia della Champions League e noi vogliamo continuare a scriverla“, ha aggiunto.

Ibra: “Rinnovi Maignan, Reijnders e Theo sotto controllo”

“Stiamo parlando con tutti e tre, è tutto sotto controllo. Tutti e tre sono molto contenti al Milan e vogliono restare“, ha dichiarato Ibrahimovic a proposito dei contratti di Maignan, Reijnders e Theo Hernandez. Sulla possibilità di trattenere Joao Felix, invece, ha aggiunto: “Tutto è possibile, sta giocando bene, siamo solo all’inizio, a fine campionato parleremo”.

Ibra: “Gimenez un killer in area, dai nuovi ci aspettiamo molto”

“Dai nuovi acquisti ci aspettiamo molto, sono giocatori presenti. Walker è qui per portare già risultati, Gimenez sicuramente può crescere e diventare ancora più forte come Joao Felix. Gimenez è un killer, ci mancava quella qualità davanti alla porta, ma deve anche correre e aiutare fuori dall’area di rigore. Nell’ultima partita l’abbiamo visto, era nel posto giusto nel momento giusto”, ha proseguito Ibra. Sulla sua maggiore presenza vicino alla squadra: “Con Fonseca si parlava tutti i giorni, ero sempre presente a Milanello così come adesso. Tutti stiamo lavorando per aiutare tutti”. Per quanto riguarda la lotta Champions in campionato: “Tutti vogliono andarci e fino alla fine sarà una battaglia. Chi è davanti a noi sono squadre tutte pericolose e dobbiamo batterle”.

Ibra: “Cardinale coinvolto nel Milan, vuole i risultati”

“Con Cardinale parliamo tutti i giorni, è molto coinvolto ed è carico. Lui vuole il successo del Milan non solo in Champions ma anche in campionato, dà fiducia a tutti e noi stiamo facendo tutto il possibile per portare risultati. È uno che lascia spazio e che ti fa fare il tuo lavoro, ma in cambio vuole i risultati. Ma è molto coinvolto”, ha detto Ibra.

Ibra: “Leao è un campione e sa bene come deve giocare”

“Tutti dicono a Leao come deve giocare, ma lui è uno dei più forti al mondo. Come fai a spiegargli come giocare, lui lo sa. Poi certo tatticamente puoi dirgli dove posizionarsi, ma come deve giocare non puoi spiegarlo. Noi abbiamo cercato anche giocatori italiani, che vogliamo in squadra, ma ogni situazione è diversa. Noi vogliamo portare giocatori importanti per il Milan, che sia italiano o straniero. Abbiamo occhi su tanti italiani, ma il mercato italiano è diverso e se è giusto lo facciamo”, ha concluso il dirigente rossonero.

