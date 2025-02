I match validi per i playoff

La Champions League torna in campo domani e mercoledì con le partite di ritorno valide per i playoff.

La Champions League in tv

Per le formazioni italiane si comincia domani con le due sfide tra Milan e Feyenoord, alle 18.45 e tra Atalanta e Bruges alle 21. Le due squadre dovranno ribaltare le sconfitte subite nelle gare di andata. Entrambi match saranno visibili sui canali Sky e Now Tv e sui dispositivi mobili sulla piattaforma SkyGo

Le probabili formazioni:

Milan-Feyenoord

Milan (4-2-3-1): : Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Joao Felix, Reijnders, Leao, Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Paixão. Allenatore: Pascal Bosschaart

Atalanta-Club Bruges

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Club Bruges (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. Allenatore: Hayen.

Mercoledì in campo la Juventus

Mercoledì sarà la volta della Juventus che scenderà in capo alle 21 per la sfida con il PSV. Il match sarà trasmesso sui canali tv e streaming di Prime Video. Dopo il successo dell’andata, i bianconeri affrontano in trasferta il club olandese con l’obiettivo di fare risultato anche questa volta e proseguire nella corsa europea qualificandosi agli ottavi di finale. Appuntamento mercoledì 19 febbraio, live e in esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00.

In diretta dal Philips Stadion di Eindhoven ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23.15 ci saranno Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 18 e mercoledì 19 saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì 19.

