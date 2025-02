A Rotterdam decide Paixao: ora a San Siro servono due gol di scarto per passare

Il Feyenoord ha battuto il Milan per 1-0, nell’andata dei playoff di Champions League. Il gol che decide è di Igor Paixao dopo soli 3′, con la complicità del portiere rossonero Mike Maignan. La gara di ritorno è in programma a San Siro tra sette giorni, con il Diavolo che sarà costretto a vincere con almeno due gol di scarto per passare il turno.

