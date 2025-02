Ai giallorossi basta il gol di Soulè al 34' del primo tempo

Basta un gol di Soulè alla Roma per battere il Parma al ‘Tardini’ nel match valido per la 25/a giornata di Serie A. L’attaccante argentino, lanciato dal 1′ da Claudio Ranieri in coppia con Shomurodov, ha segnato il gol vittoria al 34′ del primo tempo con una magia direttamente su calcio di punizione. Gli emiliani hanno giocato in dieci dal 31′ del primo tempo per l’espulsione di Leoni. Per i giallorossi, che salgono a 37 punti in classifica, si tratta del terzo successo consecutivo in trasferta. Il Parma incassa la quarta sconfitta di fila e resta fermo a 20, in zona retrocessione.

