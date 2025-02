Dia all'87' regala il pareggio ai biancocelesti. Le reti di Isaksen, Raspadori e l'autogol di Marusic

Dopo la vittoria del Bologna sul Toro, il super weekend della Serie A prosegue con due pareggi: dopo lo 0-0 dell’Atalanta contro il Cagliari, il Napoli capolista non va oltre il 2-2 in casa di una Lazio coriacea che vuole difendere con le unghie e con i denti il suo quarto posto in classifica. Partita vibrante e ricca di gol ed emozioni all’Olimpico, con la squadra di Baroni che passa per prima con Isaksen in avvio per poi subire la rimonta dei ragazzi di Conte con Raspadori e un autogol di Marusic.

Nel finale ci pensa Dia a firmare il definitivo 2-2. Dopo quelle contro la Roma e l’Udinese, il Napoli subisce la terza rimonta di fila in campionato e domani rischia di perdere il primato se l’Inter vincerà il Derby d’Italia in casa della Juventus.

Dal canto suo la Lazio potrebbe a sua volta essere raggiunta al quarto posto se a vincere all’Allianz Stadium saranno i bianconeri di Thiago Motta. Certamente questo fine settimana potrebbe ridisegnare la classifica di Serie A sia per quanto riguarda la lotta Scudetto che per la Champions League.

