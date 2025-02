L'allenatore dei bianconeri nella conferenza della vigilia: "Torna cambiaso"

Grande attesa in casa bianconera nella vigilia che precede il big match della 25esima giornata di Serie A contro l’Inter. Domani sera alle 20.45 infatti l’Allianz Stadium sarà teatro del derby d’Italia tra la Juventus e la squadra campione d’Italia in carica. “La squadra sta bene, vincere fa sempre bene. Porta stimoli ed entusiasmo in più da mettere nel prossimo allenamento. Vedo i ragazzi molto bene. Non avremo Douglas Luiz, mentre recuperiamo Cambiaso“, ha dichiarato Thiago Motta nel corso della conferenza stampa alla vigilia.

Motta: “Juve-Inter sempre gara speciale, serve 200% per vincere”

“Noi cerchiamo la vittoria sempre, il nostro lavoro è prepararsi e fare le cose giuste per meritare di vincere. Per farlo dovremo mettere in campo tutte le nostre forze per competere contro una grande avversaria. Quella di domani è una partita importantissima, se non la più importante del nostro campionato. Dobbiamo essere squadra per andare a cercare la vittoria, poi in campo succeda quello che succeda”, ha spiegato Thiago Motta. “Sappiamo che è una partita sentita dai nostri e dai loro tifosi, che dà una emozione diversa. Ma noi pensiamo partita per partita, domani dovremo essere concentrati al 200% e avremo tempo di preparare poi le altre gare”, ha aggiunto l’allenatore dei bianconeri.

Sulla cena con la squadra. “Siamo un bel gruppo di persone che si trovano bene, vogliamo migliorare per fare sempre qualcosa di meglio”, ha detto ancora Motta che ha parlato anche del suo collega, Simone Inzaghi. “Lo rispetto sempre, lo vedo un allenatore normale che va sempre sulla sua linea. Non lo conosco benissimo, ma ho stima verso di lui. Sarà il nostro prossimo avversario, c’è rispetto ma con umiltà entreremo in campo al massimo per vincere”, ha concluso.

“Arbitri vanno aiutati, errori ci saranno sempre”

Durante la conferenza Motta ha avuto modo di parlare anche della classe arbitrale. “Penso che gli errori degli arbitri ci sono e ci saranno sempre, io per primo sbaglio. Rispetto le parole di tutti, siamo tutti responsabili quando ci sono le polemiche ma fa parte del gioco e va accettato”, ha sottolineato l’italo-brasiliano che ha poi continuato: “Spero che nella partita di domani, che sarà bellissima, si sbagli il meno possibile. L’arbitro va aiutato e lo si fa con zero simulazioni, niente falli violenti e perdite di tempo”, ha aggiunto. “Se riusciamo a gestire queste cose sicuramente riusciamo a dare un bello spettacolo. Tutti vogliono vincere ma per farlo bisogna meritarlo e poi chi paga penso voglia vedere un buono spettacolo sia allo stadio che in tv”.

“Vlahovic e Koopmeiners? Decido domani”

Inevitabile un passaggio sulla formazione e sull’utilizzo di Vlahovic. “Quale partita non è importante? Tutte sono importanti. Quella di domani è la più importante. Noi siamo concentrati solo su domani e scenderà in campo la formazione che io ritengo migliore per battere l’Inter”, ha dichiarato Motta che ha parlato anche dell’altro big Koopmeiners. “Certo che non è contento di non giocare, tutti vogliono giocare. Ma si gioca in 11, vediamo domani. Se entrerà a partita in corso farà il suo lavoro, darà tutto. Ma possono iniziare in 11”, ha ribadito Motta. Buone indicazioni sono arrivate da Renato Veiga. “Ha la qualità per impostare, ha sia il gioco corto che quello lungo come lo fa molto bene Locatelli. Sta migliorando molto anche Gatti, ma certo con Veiga abbiamo un giocatore in più per iniziare il gioco”, ha detto Motta che infine sulle tre vittorie consecutive ha dichiarato: “Spero ci sia continuità per tanto tempo. Dobbiamo migliorare su questo. Abbiamo ottenuto 3 vittorie in modo diverso. L’obiettivo è fare del nostro meglio per vincere la partita”.

