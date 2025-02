L'advisor rossonero chiede "rispetto" dopo le polemiche di Empoli. Tiratina d'orecchie al neo acquisto portoghese

Zlatan Ibrahimovic chiede agli arbitri “rispetto per il Milan” e bacchetta il neo acquisto Joao Felix, chiedendogli di essere “più cattivo in zona gol”. L’ex bomber e oggi advisor rossonero manda il suo messaggio ai fischietti italiani dopo le polemiche arbitrali di Empoli.

“Manderemo una lettera all’Aia”

“Ai miei giocatori chiedo sempre di esser educati e rispettosi verso l’arbitro, ma ad Empoli ho chiesto all’arbitro più rispetto per il Milan e per i giocatori. Perché non è la prima volta”, ha detto Ibra. “Il fallo su Walker era molto pericoloso, fuori dal calcio che piace a tutti, poteva restare fermo anche un anno. Mentre sull’espulsione di Tomori non è accettabile una cosa del genere, manderemo una lettera all’Aia”, ha aggiunto lo svedese parlando nella conferenza stampa di presentazione di Joao Felix.

“Joao Felix deve essere più cattivo”

E proprio al portoghese, Ibra non ha risparmiato un appunto: “Natale viene una volta sola in un anno. La magia l’aveva già fatta a San Siro, ad Empoli doveva fare gol” è il rimprovero bonario di Ibra al giocatore portoghese per il gol fallito sul campo dei toscani nel tentativo di fare il cucchiaio come a San Siro in Coppa Italia. “Come giocatore mi ricorda molto Kakà, ma se vuole fare più gol davanti alla porta deve essere più cattivo”, ha rimarcato.

Nel corso della conferenza si è parlato anche dell’ipotesi di un Milan ultra-offensivo: “Milan con 4 attaccanti? Certamente sì, la difesa è molto importante ma giocare con 4 attaccanti non vuol dire che non si difenda. Noi siamo attaccanti ma se c’è da difendere siamo pronti a fare il nostro lavoro in difesa. Anche noi cerchiamo sempre l’equilibrio come contro l’Empoli”, è il parere espresso da Joao Felix. Interrogato sullo stesso argomento, Ibra ci è andato più cauto. “Il mister ha tante opzioni ora, se difendono possono giocare tutti insieme. Serve equilibrio, difendere e attaccare. L’importante è aver dato al mister due squadre e tante alternative. Tocca a lui decidere chi far giocare, nessuno ha il posto in campo garantito. Speriamo che Joao possa diventare anche lui una leggenda del Milan”, ha aggiunto.

