I rossoneri salgono a 38 punti in classifica

Il Milan supera l’Empoli al ‘Castellani’ per 2-0 nella gara valida per la 24ma giornata di serie A. Primo tempo con poche emozioni tranne il palo colpito da Colombo, nella ripresa match ruvido contrassegnato da due espulsioni, una per parte (Tomori e Marianucci). A sbloccare il match ci pensa Leao di testa al 68′. Al 76′ il raddoppio porta la firma del neoacquisto Gimenez, che mette subito la sua impronta alla sua prima in serie A. I rossoneri di Conceicao tornano così al successo dopo il pari nel derby e si portano a 38 punti, consolidando il settimo posto posto in classifica. Continua invece il momento negativo dei toscani, quart’ultimi a 21 punti, e ancora a secco di vittorie da dicembre.

