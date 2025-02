Dopo la pesante sconfitta con la Lazio richiamato in panchina il tecnico che era stato sostituito a dicembre

Il Monza cambia di nuovo allenatore. Dopo la pesante sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio nella partita della 24esima giornata di Serie A, il club brianzolo oggi ha annunciato l’esonero di Salvatore Bocchetti, “che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale”. In un altro comunicato, il Monza ha fatto sapere di “aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della prima squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!”, si legge nella nota.

Bocchetti via dopo 7 partite

Nesta era stato esonerato il 23 dicembre scorso dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus. L’era Bocchetti in panchina è durata però solo sette partite in cui il Monza ha raccolto il magro bottino di una vittoria (contro la Fiorentina a gennaio) a fronte di sei sconfitte. A Nesta ora viene di nuovo affidato il difficile compito salvezza per il Monza, precipitato all’ultimo posto della classifica di Serie A con 13 punti, a -8 dal quartultimo posto attualmente occupato dall’Empoli. I brianzoli sono attesi domenica 16 febbraio dallo scontro diretto con il Lecce, un match già di fondamentale importanza nella lotta per non retrocedere.

