Giallorossi al secondo successo esterno consecutivo dopo la vittoria a Udine

La Roma conquista tre punti preziosi sul campo del Venezia vincendo per 1-0 allo stadio ‘Penzo’ grazie ad un rigore trasformato da Dybala al 57′. I giallorossi, al secondo successo esterno consecutivo dopo la vittoria a Udine, si portano a 34 punti, in nona posizione in classifica, mentre il Venezia subisce la seconda sconfitta consecutiva e resta a 16 punti, al penultimo posto. Per la squadra di Ranieri, all’ottavo risultato utile consecutivo in campionato, una pronta reazione dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan e in vista dei playoff di Europa League con il Porto.

Nel primo tempo la Roma (che ha accusato nella manovra l’assenza di Pellegrini e Paredes) ci ha provato con Dovbyk e Dybala, chance anche per El Shaarawy ma l’occasione migliore l’ha avuta mancini con salvataggio sulla linea di Mancini. Nella ripresa i lagunari si fanno pericolosi con le ripartenze, poi la svolta al 57′: Angelino va dentro l’area e viene messo a terra da Marcandalli. Tocca per primo lo spagnolo e l’arbitro fischia il penalty che Dybala non fallisce. Immediata la reazione da parte dei padroni di casa con la Roma che punta al contropiede per chiudere il match. All’86’ occasione mancata per il Venezia con Maric e ancora una volta è provvidenziale l’intervento di mancini che salva il risultato per i giallorossi.

