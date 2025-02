Lo scorso 1° dicembre il match era stato sospeso al minuto 17 per il malore di Edoardo Bove

Fiorentina e Inter scendono in campo questa sera per il recupero della 14esima giornata di Serie A. Lo scorso 1° dicembre, il match era stato sospeso al 17′ per il malore di Edoardo Bove. Da regolamento, dunque, la partita riprenderà dallo stesso minuto con una rimessa laterale dei padroni di casa.

Fiorentina-Inter: orario e dove vederla

Le due squadre scenderanno in campo all’Artemio Franchi di Firenze, con il fischio d’inizio previsto alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Tanti i nuovi arrivi in casa Viola. Tuttavia, i nuovi acquisti Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Fagioli e Pablo Marìnon saranno della partita. Palladino si affiderà alla difesa a quattro, con Comuzzo terzino destro. Con Adli, Cataldi e Colpani non al meglio, scelte quasi obbligate a centrocampo: Richardson e Mandragora davanti alla difesa e Beltran, Dodò e Gudmundsson dietro a Kean unica punta.

FIORENTINA (4-2-3-1) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodò, Richardson, Mandragora, Beltran; Gudmundsson; Kean. All. Palladino

Il più classico dei 3-5-2 per Inzaghi. In difesa potrebbe rivedersi Acerbi dal 1′, con Bisseck pronto a dare il cambio Pavard. A centrocampo dubbio Barella-Frattesi, con quest’ultimo maggiormente favorito per una maglia da titolare. Dimarco rifiata, al suo posto giocherà Carlos Augusto. In attacco la coppia Lautaro-Taremi.

INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Taremi. All. Inzaghi

