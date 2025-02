La giornalista e scrittrice Claudia Conte e l'associazione 'La Memoria Viva' hanno promosso un'iniziativa umanitaria

Per il terzo anniversario della guerra in Ucraina, la giornalista e scrittrice Claudia Conte e l’associazione ‘La Memoria Viva’ hanno promosso un’iniziativa umanitaria che ha permesso, grazie all’ospitalità della Cei, l’accoglienza in Italia di alcune bambine vittime del conflitto ancora in corso.

Con il sostegno della Figc e del Presidente Gravina, hanno avuto l’opportunità di incontrare la leggenda del calcio Andriy Shevchenko, oggi presidente della Federazione Calcistica Ucraina, in un emozionante incontro presso la sede della Figc a Roma. Un momento davvero speciale per celebrare la solidarietà verso un popolo devastato da una guerra che ha causato migliaia di vittime e milioni di rifugiati.

