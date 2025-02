“Non amo le polemiche, ma mi dispiace quando leggo e mi si dice che per Euro 2032 non ci possano essere contributi. Apprezzo molto quello che viene fatto per tennis, sci e ciclismo e amo lo sport. Ma non amo quando il calcio viene considerato la cenerentola di tutto lo sport”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa dopo la sua rielezione per il prossimo quadriennio.

