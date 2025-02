Le parole del presidente della Lega Serie A: "Finito tempo divisioni, Gravina punto riferimento"

“Auspichiamo sugli stadi la nomina di un commissario unico. Con i dirigenti della Roma e il presidente Fifa Gianni Infantino abbiamo incontrato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e abbiamo appreso che la Roma nel 2028 disputerà le proprie partite nel suo nuovo stadio“. Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, nel corso del suo intervento che ha preceduto le operazioni di voto all’assemblea elettiva della Figc.

“Siamo consapevoli di quanto l’unità di vedute e intenti siano importanti. Abbiamo trovato unità in seno alla componente e questo è un aiuto per tutti noi, una unità tra le componenti e la federazione. Nel mio lavoro ho sempre valorizzato il lavoro di squadra. Abbiamo un bel team, ognuno di noi è una brava persona, insieme e uniti si possono fare grandi cose. Con il buon senso troveremo le soluzioni, abbiamo tante cose da fare insieme, E’ finito il tempo delle divisioni e dei personalismi, è arrivato il tempo del progetto per il futuro”, ha detto Simonelli che ha ha poi aggiunto: “La Serie A utilizzerà questa autonomia e di affrontare con equilibrio le sfide del sistema globale. Gravina sarà un punti di riferimento del Calcio italiano”.

