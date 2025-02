Otto ultras dell’Udinese sono stati arrestati in flagranza per l’assalto al treno sul quale viaggiavano i tifosi del Venezia, nella serata di sabato alla stazione di Basiliano. Cinque degli arrestati sono cittadini austriaci e sono residenti in Austria come lo è un sesto supporter che però è di origine bosniaca. Gli altri due sono un albanese e un friulano, entrambi residenti a Udine. Denunciato a piede libero un nono tifoso, cittadino italiano. Le ipotesi di reato per i soggetti sono state quelle di blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Agli stessi soggetti verrà applicato anche il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo).

