Cinque i feriti, tra cui tre poliziotti

Un gruppo di una cinquantina di tifosi dell’Udinese ha assaltato un treno che riportava a Venezia circa 1200 tifosi veneti. È accaduto nella stazione di Basiliano, in provincia di Udine, dopo il match del sabato pomeriggio tra Udinese e Venezia, terminato 3-2 per i friulani. A quanto si apprende due tifosi sono stati ricoverati in ospedale ma non si conosce la gravità delle ferite riportate. Feriti lievemente anche tre poliziotti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata