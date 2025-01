Sono scattati dalle prime ore del pomeriggio di mercoledì i servizi preventivi pianificati dalla Questura di Roma in occasione dei primi arrivi dei tifosi dell’Eintracht Francoforte nella Capitale. Aeroporti, stazioni ferroviarie e vie del centro cittadino sono state sotto la lente di ingrandimento degli uomini delle Forze di Polizia che hanno tracciato i gruppi ed i singoli supporters ospiti, procedendo alla loro identificazione, anche con la finalità di intercettare eventuali presenze a rischio, già destinatarie di daspo per pregressi episodi di intemperanza verificatisi in occasione di recenti trasferte in Italia, tra cui, da ultimo, nella città di Napoli nel 2023. Nelle immagini i controlli a Roma Termini.

