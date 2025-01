Il piano è stato predisposto nel tavolo tecnico di questa mattina presieduto dal questore di Roma

L’area di piazza di Spagna a Roma sarà ‘tutelata’ con una perimetrazione realizzata con barriere mobili e la predisposizione di varchi controllati. È una delle misure messe a punto per la gestione della sicurezza in occasione della partita di Europa League Roma-Eintracht in programma allo stadio Olimpico giovedì alle 21.

Il piano è stato predisposto nel tavolo tecnico di questa mattina presieduto dal questore di Roma, alla presenza di tutti gli attori coinvolti.

“La strategia varata – spiega in una nota la Questura capitolina è quella del doppio binario. I tifosi ospiti che arriveranno nella Capitale con l’intento di vivere l’evento sportivo secondo le regole del folclore e del tifo saranno accolti dalla città e riceveranno ogni tipo di assistenza. Nessuno sconto, tuttavia, sarà riservato a quanti avessero intenzione di arrivare per porre in essere azioni capaci di determinare turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

I riflettori sull’evento saranno accesi sin dalla mattina di domani, quando si prevede arriveranno nella Capitale i primi gruppi di tifosi ospiti. Attesi anche tifosi provenienti da altre città d’Italia ed europee. L’attenzione sarà rivolta non solo sull’area dello stadio Olimpico ma anche sul centro storico, che, per la circostanza, è stato mappato con la perimetrazione di sei diverse zone, che saranno affidate alla tutela delle forze dell’ordine dalla mattina di domani fino a venerdì mattina.

Saranno schierati, già dalla giornata di domani, anche mezzi speciali con dispositivi idranti. Tra gli obiettivi attenzionati anche principali hub logistici della Capitale, senza trascurare i siti a maggiore vocazione turistica. Al riguardo, il prefetto su richiesta della Questura, ha disposto una serie di prescrizioni tese a regolamentare la vendita di bevande nell’area, vietando la vendita da asporto.

Da settimane, la Digos di Roma è impegnata nel tracciare i nominativi dei tifosi dell’Eintracht Francoforte che negli ultimi anni hanno generato episodi di violenza in occasione delle trasferte in Italia, non da ultimo nella città partenopea. Per il giorno della partita sarà allestito, come di consueto, il meeting point a piazzale delle Canestre, da dove ai tifosi ospiti sarà offerta la possibilità di raggiungere in sicurezza, lo stadio Olimpico, avvalendosi di un servizio di trasporto gratuito messo a disposizione dalla società giallorossa, con il supporto dell’Azienda di trasporto pubblico Atac. I riflettori delle forze dell’ordine saranno orientati anche sulla tifoseria giallorossa, tenuto conto degli episodi di illegalità che si sono registrati in occasione di recenti gare nazionali, non ultimo del derby capitolino. Saranno allestiti dei punti dedicati per la trattazione dei fermati in aree periferiche della città.

