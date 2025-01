Le reti di Adli e Beltrán nel primo tempo. Inutile il gol di Marusic in pieno recupero

La Fiorentina batte in trasferta la Lazio per 2 a 1, nel posticipo della domenica della 22esima giornata di Serie A. Decisive le reti di Adli e Beltrán nel primo tempo: non basta il finale infuocato, con la rete di Marusic negli ultimi minuti, a capovolgere il risultato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata