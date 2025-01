Le reti di Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi

L’Inter si impone per 4-0 sul Lecce nel posticipo della 23/a giornata di Serie A. Un match mai in discussione per i nerazzurri, che travolgono i pugliesi e restano in scia al Napoli di Antonio Conte, lontano tre punti ma con l’Inter che ha da recuperare ancora la partita contro la Fiorentina. Il Lecce resta al 17esimo posto con 20 punti, a una sola lunghezza dalla zona retrocessione

I gol dei nerazzurri

Apre le marcature Frattesi al 6′ minuto, che appoggia in rete un tap-in facile facile dopo la splendida azione di Thuram. Lautaro Martinez raddoppia poi al 39′ con un gran tiro di sinistro dalla distanza. Chiudono la pratica nel secondo tempo Dumfries al 57′ e Taremi su rigore al 61′.

