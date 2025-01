“Hello guys”, sono queste le prime parole di Kyle Walker ai tifosi del Milan, appena uscito dall’aeroporto di Linate Prime dove alle 13.40 di oggi è atterrato. Ad attendere il 34enne difensore in uscita dal Manchester City e sbarcato a Milanello in prestito gratuito con riscatto fissato a 5 milioni, la dirigenza rossonera che accompagnerà Walker prima a fare le visite di rito alla clinica Madonnina e poi in sede per la firma del contratto. Ieri la quinta vittoria consecutiva del Milan in Champions League: i rossoneri hanno battuto 1-0 a San Siro il Girona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata