Il presidente della Real Sociedad Jokin Aperribay, si è presentato in via del Corso a Roma per parlare con i tifosi della squadra basca dopo gli incidenti della notte tra mercoledì e giovedì nel quartiere Monti con l’agguato degli ultrà laziali ai supporter spagnoli alla viglia del match di Europa League all’Olimpico. Il presidente ha espresso parole di solidarietà peri feriti si è raccomandato di tenere un atteggiamento moderato e tranquillo e si è rassicurato sul fatto che i tifosi non agissero per vendetta per le aggressioni ricevute al pub Finnegan.

