Per i giallorossi sfuma la qualificazione diretta agli ottavi

Seconda sconfitta nel girone di Europa League per la Roma, che cade 1-0 sul campo dell’Az Alkmaar nel match valido per la settima giornata della fase campionato. Decide la rete al 35′ della ripresa di Parrott, che batte da due passi Svilar su assist di Wolfe. Per i giallorossi è uno stop pesante: l’accesso diretto agli ottavi di finale sfuma definitivamente, la squadra di Ranieri resta ferma a quota 9 punti e dovrà guadagnarsi l’ingresso ai playoff nella sfida casalinga dell’ultima giornata contro l’Eintracht Francoforte. La gara è in programma giovedì 30 gennaio alle ore 21.

