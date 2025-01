La gara è valida per la 22esima giornata di Serie A

Il Tar, Tribunale amministrativo regionale, del Friuli Venezia Giulia, ha accolto il ricorso presentato dai tifosi della Roma e affiancato dal club giallorosso sospendendo il divieto della trasferta in vista di Udinese-Roma, gara valida per la 22/a giornata di Serie A in programma domenica 26 gennaio alle 15 al Bluenergy Stadium. Pertanto i tifosi della Roma potranno viaggiare a Udine.

