Controsorpasso dei biancocelesti sulla Juventus al quarto posto

La Lazio ha sconfitto in trasferta il Verona con il punteggio di 3-0 in una gara valida per la 21esima giornata di Serie A. Al Bentegodi i gol di Gigot (2′), Dia (21′) e Zaccagni (58′) regalano ai biancocelesti i 3 punti per il controsorpasso sulla Juventus, al quarto posto, con 39 punti.

