I gol di Lautaro, Dumfries e Thuram. Esposito segna da ex

L’Inter regola l’Empoli a San Siro vincendo per 3-1 e portandosi a quota 47 punti in classifica, a tre sole lunghezze dal Napoli capolista, ma con una partita ancora da recuperare. I nerazzurri, nel match serale della 21esima giornata di Serie A, si impongono nella ripresa con i gol di Lautaro al 55′ e Dumfries al 79′. Per i toscani accorcia le distanze al 84′ Esposito. Chiude la pratica il solito Thuram al 89′.

