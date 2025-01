Mbangula sblocca il match, Weah lo chiude. Yildiz esce per infortunio

La Juventus supera 2-0 il Milan nel match valido per la 21/a giornata di Serie A e sale momentaneamente al quarto posto, con 37 punti, a +1 sulla Lazio quinta in campo domani contro il Verona. La partita si decide nella ripresa: Mbangula sblocca il risultato al 15′ con un tiro deviato da Emerson Royal, Weah – entrato nell’intervallo al posto dell’infortunato Yildiz – raddoppia quattro minuti più tardi su assist di Thuram con un diagonale che trafigge Maignan. Il Diavolo resta così fermo a 31 punti, attualmente all’ottavo posto

Motta: “Volevamo essere aggressivi, abbiamo giocato bene”

“Con l’Atalanta abbiamo commesso degli errori tecnici in cui alla fine dai fiducia all’avversario, oggi ne abbiamo commessi meno. Volevamo essere aggressivi, abbiamo giocato bene, con grande qualità e questo è importante anche psicologicamente”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto sul Milan. “Si vincono partite così con tanto lavoro quotidiano, i ragazzo stanno migliorando e arriviamo a fare prestazioni come quella di oggi perché lavorano quotidianamente al massimo, con grande impegno, superando tantissime difficoltà. Oggi la ricompensa è questa vittoria per il grande lavoro che hanno fatto negli ultimi mesi – ha aggiunto – Mbangula? Al di là del gol è un ragazzo che sta aiutando tantissimo in tutte le situazioni di gioco, lavora anche lui tantissimo. Quando ha partecipato ha contribuito tantissimo, non solo con il gol”.

Conceiçao: “Manca fame, sono io il responsabile della sconfitta”

“Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, nel secondo tempo loro hanno avuto più voglia di vincere. Potevamo prendere un gol in più, sono cose che non capisco, ma sono io l’allenatore e sono responsabile. Manca benzina? Ma che benzina. Siamo a gennaio, i giocatori hanno tempo per recuperare. Il primo passo per poter vincere la partita è voler vincere. A casa bisogna avere il frigo vuoto per avere fame. È così dai. Bisogna avere voglia di vincere per vincere”. Così Sergio Conceiçao, tecnico del Milan, a Dazn, dopo la sconfitta contro la Juventus. “Loro hanno vinto più duelli. Anche noi potevamo fare gol, loro l’hanno fatto prima e hanno avuto più fiducia per chiudere la partita. Certo che ero arrabbiato, quando non si vince non si può essere felici”, ha proseguito. “”Ho avuto delle piccole squadre quando ho cominciato ad allenare 13 anni fa e a livello tecnico non erano un granché, ma avevano una grande fame. Nella vita è così, bisogna avere obiettivi. Dobbiamo continuare ad avere voglia di successo e di conquistare obiettivi personali. Quello che vedo non è nuovo, lo vedevo già prima. Sono io che devo cambiare atteggiamento e personalità dei giocatori. Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta, perché all’intervallo non sono riuscito a cambiare la situazione”, ha sottolineato.

