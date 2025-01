Il match all'Olimpico apre la 21a giornata di Serie A. Ranieri: "Pellegrini? Non credo vada via"

Roma-Genoa è la partita che apre la 21a giornata di Serie A. I giallorossi scenderanno in campo venerdì 17 gennaio alle 20.45, sotto i riflettori dello stadio Olimpico.

Roma-Genoa, la probabile formazione di Ranieri

Ranieri si affiderà al modulo 3-5-2 con Dovbyk e Dybala in attacco. Ballottaggio Pisilli-Pellegrini per un posto in mezzo al campo assieme a Paredes e Koné, sulle fasce pronti Saelemaekers e Angelino. Difesa con Mancini, Hummels e Ndicka davanti a Svilar.

Roma-Genoa, la probabile formazione di Vieira

Nella squadra rossoblù, Vieira dovrà fare a meno di Vitinha e Badelj, ancora indisponibili. Nel suo 4-3-3 spazio a Kasa in mezzo al campo al fianco di Thorsby e Frendrup. In difesa Leali tra i pali dietro a De Winter, Bani, Vasquez, Martin. Infine tridente d’attacco con Zanoli, Pinamonti e Miretti.

Dove vedere Roma-Genoa

E’ possibile vedere il match su Sky, Sky Go, Now e Dazn.

Ranieri: “Pellegrini non credo vada via”

“Vieira ha dato una sua conformazione molto pratica al Genoa, sono determinati e chiudono gli spazi molto velocemente, dovremmo fare una partita di grande intelligenza tattica”, ha detto Ranieri in vista della partita. “Pellegrini? Non credo che se ne vada, se dovesse venire una squadra e lui volesse andare faremo le nostre considerazioni. Ma non credo se ne voglia andare, è una mia considerazione”, ha aggiunto il tecnico parlando di calciomercato.

Discorso diverso per uno dei colpi di mercato estivo che finora ha fatto poco breccia: “Soulè? Credo molto nel ragazzo, credo sia un giocatore per il futuro della Roma, sta migliorando sotto l’aspetto pratico, di toccare meno la palla. Sicuramente resta con noi perché io credo molto in lui e avrà l’occasione per dimostrarlo”.

Tra una scelta e l’altra per mettere in campo la Roma migliore oggi, Ranieri si sta concentrando anche per quella del futuro, dove lui dalla prossima stagione ricoprirà il ruolo di dirigente: “Non parlo di mercato e tantomeno di giocatori che escono sui giornali. Cerco un giocatore da Roma, cerco di non sbagliare il giocatore per la Roma di quest’anno e per quella che verrà, cerco un esterno che possa giocare a tre o a quattro, che possa attaccare e difendere e giocare sia a destra che a sinistra”, glissa il tecnico testaccino, dribblando così la domanda sul probabile arrivo di Devyne Rensch dall’Ajax.

